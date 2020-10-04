Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin ailesinden balonlu anma

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada yakınlarını kaybeden aileler üzerinde kaybettikleri yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın üzerinden 2 ay geçmesinin ardından yakınlarını patlamada kaybeden aileler bir araya geldi. Patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda toplanan ailelere, çok sayıda vatandaş destek oldu. Aileler, patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunurken, üzerinde yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu yüzlerce beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

Aileler, ayrıca bölgedeki bazı yolları trafiğe kapatarak, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın hızlandırılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. (İHA)