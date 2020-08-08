Beyrut'taki patlamada ağır yaralanmıştı; Hollanda'nın Beyrut Büyükelçisi'nin eşi Hedwig Waltmans-Molier hayatını kaybetti

Lübnan'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Beyrut Büyükelçisi Jan Waltmans'ın eşi Hedwig Waltmans-Molier yaşamını yitirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda bakanlıkta insan kaynakları personeli olan Hedwig Waltmans-Molier'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın Watmans ailesine gönderdikleri taziye mesajına da yer verilen açıklamada, çiftin bir hafta önce tatillerini bitirip Beyrut'a döndükleri ve patlama sırasında evlerinde oldukları kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Sefire'nin yanı sıra aralarında diğer büyükelçilik çalışanlarının bulunduğu 6 Hollanda vatandaşının yaralandığını duyurmuştu.

Hollanda, Beyrut'taki vatandaşlarına yardım amacıyla 67 kişilik bir kurtarma ekibi yolladığını açıklamıştı.