Beyrut'ta Zaha Hadid'in tasarladığı binada yangın

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bulunan mimar Zaha Hadid'in tasarladığı binada yangın çıktı. Şehirde geçen haftalarda büyük patlamaların yaşandığı Beyrut limanında da bu hafta çok büyük bir yangın meydana gelmişti.

Şehrin sembollerinden biri haline geleceği umulan oval şeklideki binada yangına neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Hala inşaat altında olan bina Beyrut limanına giden ana yol üzerinde bulunuyor.

Al Jazeera'ya konuşan bir görgü tanığı, "İnanılır gibi değil; korkunç bir şey... Her gün yeni bir problemle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Yangının söndürüldüğü ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.Yangında yaralanan olmadığı belirtildi.