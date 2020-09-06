Beyrut'ta yıkılan bina altındaki yaşam umudu sonuçsuz; enkazın yüzde 95'i kaldırıldı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçen ay yaşanan patlamadan sonra yıkılan binalardan birinin enkazından alınan yaşam sinyali aramaları olumsuz sonuç verdi. Sinyalin alındığı enkazın yüzde 95'inin kaldırılmasına rağmen canlı birine dair ize rastlanmadı.

BBC'de yer alan habere göre, patlamadan bir ay sonra geçen hafta önce bir arama kurtarma köpeğinin yaşam sinyali alması daha sonra bir dinleme cihazıyla nabız atışı duyulmasının ardından moloz işçileri enkazı kaldırmak için çalıştı.

Öte yandan yaklaşık 50 işçinin çalıştığı enkaz kaldırma sürecinin yüzde 95'i tamamlanmasına rağmen yaşam izine rastlanmadı.

Arama kurtarma ekibinin başındaki Francisco Lermanda "Teknik olarak konuşursak, herhangi bir yaşam izi yok" dedi. Lermanda, ekibin sonuna kadar çalışmaları sürdüreceğini de ekledi.