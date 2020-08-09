Beyrut'ta tansiyon düşmüyor: Göstericiler bakanlık binalarına girdi

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi ülkedeki yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Şehitler Meydanı’na yakın Meclis binasına yürüyen ve aynı zamanda bölgede konuşlanan güvenlik güçlerine taşla saldıran eylemcilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın aktardığına göre Beyrut’ta göstericiler Çalışma Bakanlığı ve Göç İşleri Bakanlığı binalarını işgal etti.

Bu arada göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar 2 gündür Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.