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Dünya

Beyrut'ta patlamanın olduğu limanın eski çalışanı anlattı: Kimyasallar ve havai fişekler aynı depodaydı, güvenli değildi

09 Ağustos 2020 08:09

Lübnan'da en az 150 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlamanın ardından eski bir liman çalışanı, patlamanın yaşandığı depoda tonlarca amonyum nitratla birlikte onlarca çanta havai fişeğin bir arada tutulduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere gör,, Beyrut'ta 150'den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın evsiz kaldığı patlamanın ardından hükûmetin tedbirsizlik ve denetimsizliğine yönelik öfke sürüyor.

Eskiden patlamanın meydana geldiği limanda çalışmış olan Yusuf Shehadi, kendi çalıştığı dönem Lübnan ordusu tarafından kimyasalları limandaki 12 no'lu depoya koyması yönünde talimat aldığını söyledi. Shehadi, ordunun talimatına hükûmetin diğer kanadından tepkiler geldiğini söyledi.

Shehadi, "Yıllarca şikayette bulunduk. Her hafta müşteriler gelir ve güvenlik görevlileriyle konuşurdu. Ordu bana bunları koyacak başka bir yer olmadığını söylemişti" dedi.

Shehadi depoda aynı zamanda 2009 yılında gümrük tarafından el konulan onlarca paket havai fişeğin de bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Güvenli değildi, bunu da iletmiştim. Orada nem de vardı. Bir felaket geliyordu. Liman çalışanları kimyasalları doğru yere koymadı" dedi. 

 

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