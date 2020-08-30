Beyrut patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi; 300 bin kişi evinden oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen liman patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi. 3 kişiye hâlâ ulaşılamadığı belirtilirken patlama sonrası 50 bin ev, 9 büyük hastane ve 178 okulun hasar gördüğü belirtildi.

Beyrut Limanı'nda yıllardır bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 190 oldu. Lübnan'da geçici hükûmet patlamaya dair bir rapor yayımladı. Raporda 6 bin 500 yaralanın olduğu ve 3 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

Raporda, patlama sonrasında 50 bin evin, 9 büyük hastanenin ve 178 okulun hasar aldığı belirtildi. Hasarın ardından 300 bin kişinin evsiz kaldığı ve doğrudan hasarın şu anda 15 milyon dolar olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Batı Asya için Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Lübnan nüfusunun yarısından çoğunun ülkede süregelen ekonomik kriz nedeniyle gıda krizi içine girme riski altına girdiğini söyledi.