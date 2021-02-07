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Dünya

Beyrut Limanı'nda yıllardır biriken 52 konteyner dolusu kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Geçen yaz limanda amonyum nitratın patlaması sonucu 190'dan fazla insan hayatını kaybetmişti

07 Şubat 2021 09:41

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda uzun süredir biriken tehlikeli kimyasal maddelerin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği bildirildi. Geçen yıl Ağustos ayında Beyrut Limanı'nda patlayan 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat, 190'dan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 52 konteynerlik kimyasal maddeyle ilgili ilk çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Beyrut kenti için tehlike saçan onlarca konteynerlik kimyasal maddenin uzun yıllardan beri limanda biriktiğine işaret edilen açıklamada, Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla söz konusu kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi.

Beyrut Limanı'nda patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

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