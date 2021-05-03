Beyrut Limanı, 200 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından tehlikeli maddelerden temizleniyor

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Geçen yıl Beyrut Limanı'nda tutulan amonyum nitratın patlaması sonucu 200 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, Beyrut'tan 59 konteyner dolusu tehlikeli madde taşıyan bir gemi Almanya'ya yola çıktı.

Euronews'da yer alan habere göre, Lübnan geçen sene yaşanan patlamanın ardından Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli maddelerin kaldırılması için harekete geçti. Maddelerin taşınması için Alman şirket Combi Lift'le anlaşıldı.

59 konteyner dolusu tehlikeli madde bir gemiyle Almanya'ya yola çıktı. Lübnan'ın Almanya Büyükelçisi Andreas Kindl "Bu sadece başlangıç. Limanımızı temizlemekte ilk adım. Burada yapılması gereken daha çok şey var. Umarım geçici hükûmet ve gelecek hükûmet uluslararası toplumla yakın bir şekilde çalışarak hızlıca verilen sözleri tutar" dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar yeni bir ivme kazanmış ve Hassan Diyab başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.