BEYPER Başkanı Ali Yıldız: Beyaz eşya ürünleri hazirana kadar karaborsaya düşebilir

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, beyaz eşyada çip sorunu sebebiyle ürünlerin hazirana kadar “karaborsaya” düşebileceğini söyledi.

Salgın döneminde, tüm sektörler gibi beyaz eşya sektörü de ham maddelerde yaşanan fiyat artışlarından etkilendi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, sektördeki fiyat artışlarına ve çip sıkıntısına değindi.

BEYPER Başkanı Yıldız, “Şu anda böyle giderse mart ayına kadar aylık ortalama yüzde 10 artışlar söz konusu olacak gibi görünüyor.” dedi.

Sektör genelinde ürün bulamama sorununun olduğunu söyleyen Yıldız, küresel çapta yaşanan çip sorunu sebebiyle hazirana kadar bazı beyaz eşya ürünlerinin “karaborsaya düşebileceği” uyarısında bulundu.