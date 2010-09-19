-BEYPAZARI'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI BEYPAZARI (A.A) - 19.09.2010 - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Karacaören köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler, Nallıhan ve Karaşar belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, 2,5 hektarı çamlık alan olan toplam 12,5 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor.