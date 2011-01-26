-BEYPAZARI'NDAKİ KAZADA SÜRÜCÜ HATASI BEYPAZARI (A.A) - 26.01.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trafik kazasına ilişkin, ''Bizim ilk yaptığımız tespitler sonuç itibari ile sürücü hatasından kaynaklanan, maalesef 11 güzel vatan evladını trafik kazasında hayatını kaybetmesi meselesidir'' dedi. Yüksel, kazanın ardından Beypazarı'na geldi. Burada Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Ankara İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Niyazi Erhan Patır, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Öner, Beypazarı Kaymakamı Mustafa Kaya ile İlçe Emniyet Müdürü Nazmi Küçükkale ile kaymakamlıkta toplantı yapan Yüksel, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trafik kural ve kaidelerinin uzun yıllar edinilen tecrübelerden doğduğunu ifade eden Yüksel, kural ve kaidelere uyulmamasının sonuçlarının ağır ve acı olacağını söyledi. ''Maalesef bugün trafik kural ve kaideleri bakımından değerlendirilmesi gereken sonuçları, hepimiz için son derece ağır ve acı olan bir trafik kazası yaşandı'' diyen Yüksel, Beypazarı'nda yerleşik olarak yaşayan ve çevre köylerdeki tarım alanlarında çalışan 14 Mardinli vatandaşın yaklaşık 10 kişilik bir minibüse binerek, Beypazarı-Nallıhan istikametinde seyrettiğini anlattı. Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yola çıktıklarında, sabah erken saatlerinde 5. kilometrede viraja aşırı süratle girme, yol ve hava şartlarını da iyi tayin edememesi nedeniyle kendi şeridinden çıkıp karşı istikametteki şeritte seyreden tırın önüne düşen minibüsteki 14 vatandaşımızdan, şu ana kadar maalesef 11'i hayatını kaybetti. Bunlardan 9'u olay mahallinde, biri getirildiği Beypazarı Devlet Hastanesinde, biri ise sevk edildiği Ankara Atatürk Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan Ayşe Ekinci şu anda Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunuyor. Kazanın ardından Ankara'ya sevk edilen Mahmut Ekinci ve Meytullah Ekinci adlı iki vatandaşımızın Numune ve Dışkapı hastanelerinde tedavileri sürdürülmektedir.'' -''BUNUN BİR TEK SONUCU VAR O DA ACI VE KEDER''- Ankara Valisi Yüksel, bir gazetecinin ''minibüsün içerisinde koltuk değil de tabureler vardı, hastanede alınan ilk bilgiler vatandaşların başlarına aldıkları darbeler sonucu öldükleri yönünde. Burada bir tedbirsizlik var mı?'' sorusuna, ''Artık bu sonuç ortaya çıktıktan sonra, tabureyle gidildiği veya nasıl gidildiğinden ziyade kurallara uyulup uyulmadığını tartışmak gerekiyor. Burada arabanın teknik ve fenni yapılanmasını, sorduğunuz soru budur... Keskin virajlara girildiğinde suratın düşürülmesi, kontrollü geçişin sağlanması, hava ve yol şartlarının iyi tayin edilememesi gibi başlıkları iyi kullanamasanız ister Beypazarı'nda, ister dünyanın herhangi bir yerinde sonuçları 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. Sebepler böyle olunca, sonuçları hiç kuşkusuz böyle ortaya çıkacaktır. Bunun bir tek sonucu var, o da acı ve keder'' cevabını verdi. Yüksel, Cumhuriyet Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü kaydederek, ''Bizim ilk yaptığımız tespitler, sonuç itibari ile sürücü hatasından kaynaklanan, maalesef 11 güzel vatan evladını trafik kazasında hayatını kaybetmesi meselesidir. Bizi ilgilendiren aşamada budur'' Vali Yüksel, açıklamanın ardından devlet hastanesine giderek, yaralıları ziyaret etti. Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastane bahçesinde iki gazeteciyi darbetti.