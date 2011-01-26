-BEYPAZARI'NDAKİ KAZADA 9 ÖLÜ BEYPAZARI (A.A) - 26.01.2011 - Beypazarı-Nallıhan karayolu üzerinde servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinden Fasıl köyüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BCJ 18 plakalı işçi servisi ile Çayırhan beldesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GL 1953 plakalı tırla Beypazarı-Nallıhan karayolunda çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Beypazarı-Nallıhan karayolunda kaza nedeniyle araçların geçişlerine kontrollü olarak izin verildiği bildirildi.