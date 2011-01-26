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BEYPAZARI'NDA ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ BEYPAZARI (A.A)

26 Ocak 2011 12:30

-BEYPAZARI'NDA ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ BEYPAZARI (A.A) - 26.01.2011 - Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Mustafa Kaya, Beypazarı-Nallıhan karayolunda servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. Kaymakam Kaya, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 10'a yükseldiğini, 3 yaralının durumunun ağır olması nedeniyle Ankara'ya sevk edildiğini söyledi. Kaya, servis minibüsünde yaralananların Beypazarı'nda yaşayan yerleşik tarım işçileri olduğunu, minibüsle tarlaya çalışmaya giderlerken kazanın meydana geldiğini, ölenlerin çoğunun soyadının Ekinci olduğunu ifade etti. Cesetlerin Beypazarı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldığını, otopsi işlemlerinin başladığını belirten Kaya, ''Otopsinin ardından büyük ihtimalle cenazeler memleketlerine gönderilecek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğu Mardin Mazıdağı nüfusuna kayıtlı'' dedi.

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