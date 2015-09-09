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Beypazarı Kaymakamı, 9 kişinin yaralandığı olayları değerlendirdi: Halk, duygusal tepkisini ortaya koydu!

Beypazarı'nda çıkan olaylarda 2'si polis 9 kişi yaralanmıştı

09 Eylül 2015 01:39

Pazartesi akşamı ağırlıklı olarak tarım işçilerinin oturduğu Zafer Mahallesi'nde çıkan olaylarda 9 kişinin yaralanması ve bazı işyeri ile araçlara zarar verilmesini değerlendiren Beypazzarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Son zamanlardaki terör olayları dün itibariyle halkımız duygusal tepkisini ortaya koymuştur. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama Türkiye hukuk devletidir" dedi.

Hakkari'nin Dağlıca ilçesinde 16 askerin şehit edilmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların yoğunluklu yaşadığı Zafer Mahallesi'nde çıkan, 2'si polis 9 kişi yaralandı. Olaylarda bazı araçlar ateşe verildi, ev ve işyerleri taşlandı, linç girişimi yaşandı. Güneydoğu illerinden yıllar önce Beypazarı'na gelip yerleşen bir çok yurttaş olayların ardından  bugün araçlarıyla ilçeden ayrıldı.

Yaşanlarla ilgili olarak, Beypazarı Kaymakamlığı tarafından Beypazarı Halkevi toplantı salonunda istişare ve huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Suat Seyitoğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Çalım, Beypazarı Emniyet Müdürü, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcıları, Ticaret Odası Başkanı, Ziraat Odası Başkanı, İlçe Tarım Müdürü, siyasi parti ilçe başkanları, diğer oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 

'Son zamanlardaki terör olayları dün itibariyle halkımız duygusal tepkisini ortaya koymuştur'

 

Beypazarı'nın bir kültür şehri olduğunu, Ankara'nın incisi bir ilçe olmasına rağmen ilçenin ötesinde bir turizm şehri olduğunu ve 5-10 milyon kadar insana hitap ettiğini, aynı zamanda da tarım şehri olduğunu belirten Kaymakam Seyitoğlu, "Şehitlerimiz bizler için önemli bir değer. Burada yaşayan insanlar olarak bizler bu acıyı yürekten hissediyoruz. Bu acı yüreklerimizi dağlıyor. 25 yıldır Güneydoğu'dan gelen insanlarımız Beypazarı'nda çalışıyorlar. Hatta Beypazarı'nın değişik mahallelerinde yaşıyorlar. Son zamanlardaki terör olayları dün itibariyle halkımız duygusal tepkisini ortaya koymuştur. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama Türkiye hukuk devletidir. Bu kardeşlik duygusunu yüce tutmamız gerekiyor" dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, ilçedeki vatandaşların düşüncelerini dinleyip, almaları gereken tedbirlerin neler olduğunu, vatandaşlara neler düştüğünü ve bu kardeşliği devam ettirmek için yapılması gerekenleri duymak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı ve bazı vatandaşlar da toplantıda düşüncelerini dile getirdiler. Tarımla uğraşan çiftçilerin giden işçilerden sonra tarlada ürünün durmayacağı, işçi sorununun nasıl giderileceği konularında endişeler dile getirildi. Toplantı alınan notlarla sona erdi.

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