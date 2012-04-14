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Dünya

Beyonce'dan Michelle Obama'ya sevgi mektubu

Ünlü şarkıcı Beyonce, ABD’nin first-lady’si Michelle Obama’ya internet sitesinden açık mektup yazarak onu ne kadar sevdiğini herkesle paylaştı.

14 Nisan 2012 07:33

 

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD’nin first-lady’si Michelle Obama’ya internet sitesinden açık mektup yazarak onu ne kadar sevdiğini herkesle paylaştı

ABD’de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde ünlüler destekledikleri adaylar için bağış kampanyaları düzenlerken Beyonce farklı bir yol seçti. Şarkıcı açık mektubunda Michelle Obama’ya şunları yazdı: “Güçlü Afro-Amerikan kadının Gerçek örneği. Büyütecin altında olmanın baskısı ve stresi etkilemiyor. O mütevazi, sevecen ve samimi. Michelle, bizim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Kızım senin gibi insanların bulunduğu bir dünyada büyüyeceği için çok gururluyum.”

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