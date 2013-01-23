Beyonce yemin töreninde playback yapmış

ABD Başkanı Obama'nın yemin töreninde ABD'nin ulusal marşını seslendiren şarkıcı Beyonce'nin, ''playback'' yaptığı ortaya çıktı.

Törende şarkıcılara eşlik eden ABD Donanma Bandosu'nun sözcüsü Kristin duBois, Beyonce sahneye çıkmadan kısa bir süre önce, şarkıcının önceki gün bando eşliğinde kaydedilen marşın dinletileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Sözcü, ''Beyonce'nin marşı neden canlı seslendirmediğini bilmediklerini'' ifade ederek, ''Bize bunun yapılması gerektiği söylendi. Bu, Beyonce şarkı söylemeyi bilmediğinden değil. Hepimiz bunu yapabildiğini, bandonun çalabildiğini biliyoruz'' ifadesini kullandı.