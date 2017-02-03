T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

03 Şubat 2017 06:30

İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Tam adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan sanatçı, kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflardan bazılarında kızı ile birlikte de poz verdi.

Sanatçı, sitesinde yayınladığı ve "Carter"lar diye imzaladığı mesajında, "Aşkımızı ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ailemiz iki kişi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teşekkürler" dedi.

Beyonce internet sitesinde yayınladığı fotoğraflara, annelik ve güçlü kadınlık ile ilgili şiirsel metinler de eşlik ediyor.

Aşk tanrıçası Venüs, Mısır kraliçesi Nefertiti, Batı Afrikalı tanrı Osun gibi tarihsel karakterler isimleriyle bu metinlerde yer alırken bazılarının çekimlere ilham verdiği yorumları da yapıldı.

Sanatçının 5 yaşındaki kızı Blue Ivy de bazı karelerde annesi ile birlikte poz verdi.

Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, kendisi gibi sanatçı olan eşi Jay Z ile 2008 yılında evlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AmerikalıBeyonceBeyoncé Giselle Knowles-CarterAilemizHepinizeVenüs MısırNefertiti Batı AfrikalıOsunBlue IvyJay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24