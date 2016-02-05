Beyoğlu'nun yeni Emniyet Müdürü: Cihangir türü olaylara göz yummayız...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, bu hafta içerisinde 70 - 80 kişilik bir grubun tekbir getirerek, Beyoğlu’nun Cihangir semtindeki Roma merdivenlerinde oturanlara sopa ve cam şişelerle saldırıp, havaya ateş açmasıyla ilgili olarak, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ile görüştüğünü ve “Bu tür olaylara göz yummayız” dediğini aktardı.

Semercioğlu’nun verdiği bilgiye göre Emniyet Müdürü, “Cihangir’de yaşananları yakın takibe aldıklarını” söyledi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Beyoğlu'nun yeni Emniyet Müdürü: Bu tür olaylara göz yummayız...” başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2016) yazısı şöyle:

Cihangir sokaklarında ellerinde davullarla, sloganlar atarak dolaşan, kavga çıkaran grubun semtte yarattığı huzursuzluğu yazmıştım dün...

Çıkardıkları kavgaları, kafelerde ve evlerinde oturanlara yaşattığı tedirginliği 155 Polis İmdat’a aktarmama rağmen polis ekiplerinin gelmemesini eleştirmiştim...

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç dün sabah erken saatte okumuş yazımı...

Semtte yaşananları bir kez de telefonda aktardım kendisine...

Zaten olan bitenin hepsinden haberdar...

Kasım ayında Beyoğlu’nda göreve başladı İsmail Kılıç ve son derece pozitif bir emniyet müdürü...

Hassasiyet için teşekkür ettikten sonra, asker sevkiyatı zamanında ne yazık ki pek çok bölgede bu tür sıkıntılar yaşandığını söyledi...

Özellikle son dönemde ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların, şehit cenazeleri, kahve taramaları gibi olayların emniyetin yoğunluğunu artırdığını belirtti...

“Tabii bunların hiçbiri insanların huzurunu bozanlara karşı polisin önlem almayacağı anlamına gelmez...

Cihangir’de yaşananları da yakın takibe aldık...

Yazınızda bahsettiğiniz salı günkü olaylardan sonra belki siz de fark etmişsinizdir bölgedeki ekip sayısını ve önlemleri artırdık” dedi...

Gerçekten bu doğru...

Çarşamba akşamı özellikle dışarıdaydım bakalım Cihangir’de bu gece de aynı olaylar yaşanacak mı diye...

Polis ekipleri ve siviller gece boyunca devriye gezdiler ve hiçbir olaya göz yummadılar...

Hatta Tophane’den yukarı çıkan bazı küçük grupların hemen peşine takılıp taşkınlık yapmamaları için uyardılar...

Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, özellikle asker sevkiyatı boyunca bu önlemlerin aynen devam edeceğini söyledi...

“Benim de çocuklarım var sizi çok iyi anlıyorum... Çocukları benim için öpün, eşinize selam söyleyin, semtte yaşanan tedirginlik için de gerçekten hassasiyetimizi bilin. Bu tür olaylara göz yumamayız” dedi...

Ben de size çok teşekkür ederim, hem olaya hızlıca müdahaleniz, hem nezaketiniz, hem de gösterdiğiniz duyarlılık için...