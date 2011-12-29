-Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 36 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Irak sınırındaki olaya ilişkin Beyoğlu'nda düzenlenen izinsiz gösterinin ardından 4'ü çocuk 36 kişi gözaltına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, Tarlabaşı'ndaki BDP İl Başkanlığına doğru yürüyüşe geçen ve güzergahtaki iş yerlerine, otobüslere, otobüs duraklarına ve polis araçlarına taş atan grubun polisin müdahalesiyle dağıtılmasının ardından, ara sokaklarda aramalar yapıldı. İzinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan 4'ü çocuk 36 kişi emniyete götürüldü.