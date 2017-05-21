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Beyoğlu'ndaki gece kulübünde çalışanlar ve bir grup arasında kavga; 1 ölü 3 yaralı!

Olayda 4 kişinin silah kullandığı belirtildi

21 Mayıs 2017 12:20

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde bir grup ile çalışanlar arasında kavga çıktı olayda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre olay, 19 Mayıs Cuma saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne kız arkadaşlarıyla eğlenmeye giden bir grup ile çalışanlar arasında iddiaya göre 'yan bakma' tartışması başladı. Olay kavgaya dönüştü, iki taraf da silahlara sarıldı. Müşterilerden A.C. ve S.H. ile kulüp çalışanlarından bazıları arasında silahlı çatışma çıktı.

4 kişi silah kullandı


Çatışmada kulüp çalışanları Mehmet Karaduman’a 9, T.Y.’ye 6, D.K.’ya ise 1 mermi isabet etti. A.K. adlı bir kadının kalçasından yaralandığı olayın ardından A.C. ve S.H. araçlarıyla kaçtı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Karaduman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyoğlu ve İstanbul Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çatışmada 4 kişinin silah kullandığı belirlendi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis kaçan şüphelileri arıyor.

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