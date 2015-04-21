Beyoğlu'ndaki 30 yıllık kafe Laterne, çevik kuvvetle boşaltıldı!

“Afet yasası” olarak da anılan, 6306 sayılı “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi” hakkındaki kanun kapsamında yıkım kararı verilen Laterne Cafe’de 3 günü geride bırakan ‘nöbet eylemi’ni sona erdirmek için çevik kuvvet devreye girdi. Cuma günü sabaha karşı saatlerde içerideki eşyaları bir kamyona yüklenip götürülen ve mühürlenen Laterne Cafe’de, bu olayın ardından işyeri sahipleri ve Beyoğlu Kent Savunması aktivistleri nöbet eylemi başlatmıştı. Radikal'de yer alan habere göre, bugün 16.30 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak’ta bulunan Laterne Cafe’ye gelen polis ekipleri, mührün yasa dışı söküldüğünü söyleyerek içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi. Ancak bina hakkındaki mühürleme kararı için bugün savcılığa suç duyurusunda bulunan Beyoğlu Kent Savunması aktivistleri ile 30 yıldır aynı yerde kiracı olan işyeri sahipleri Emriye ve Dursun Uysal çifti, binayı terk etmeyi reddetti.

Bunun üzerine kafeteryayı zorla boşaltmak isteyen polis, esnaf ve müşterileri tarafından Şeker Teyze olarak anılan 70 yaşındaki Emriye Uysal’ı da zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu esnada sinir krizi geçiren yaşlı kadın uzun süre sakinleştirilemedi.

Beyoğlu esnafından başka kişilerin ve polis baskınını sosyal medyadan duyan bazı gençlerin de olay yerine gelmesiyle kalabalık artarken, bunun üzerine önce Sıraselviler Caddesi’ne ardından kafeteryanın bulunduğu ara sokağa çevik kuvvet polisleri getirildi.

Çevik kuvvetin de olay yerine gelmesinin ardından polis kafeterya binasını bir kez daha mühürledi. Ancak işyeri sahipleri ve esnaf konulan ikinci mührü de sökerek kafeteryanın içine tekrar girdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine gelen polisler, Laterne Cafe'de bulunan ve aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu 10 kişiyi "mühür fekki" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Beyoğlu Kent Savunması tarafından bugün konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Laterne Cafe’yi neden savunuyoruz?

Beyoğlu’nda her geçen gün küçük esnafın mesken tuttuğu bir hanın butik otel yapılması için satıldığına, komşumuz olan bir kafenin önünde duran masaların zabıta zoruyla kaldırıldığına, yükselen kirayı ödeyemediği için hoşbeş ettiğimiz berberin kapandığına tanık olduk.

Farkındayız, Beyoğlu, gözü dönmüş büyük sermaye sahiplerinin bir dilim kapabilmek için üşüştüğü büyük bir pasta.

6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” yakın zamanda deprem güçlendirmesi yapılan yapılar da dahil olmak üzere bilimsel niteliği tartışmalı raporlara dayanarak tahliyeyi sağlayan ve kiracıların itiraz haklarını ortadan kaldıran bir yasadır. Bu yasa dışında Borçlar Kanunu’nun 10 yıllık kiracının gerekçesiz olarak tahliyesine hak tanıyan maddesi de esnafın sürgünü anlamına gelmektedir.

Özellikle bu iki yasa Beyoğlu’nda esnafı ortadan kaldırmak için araç olarak kullanılmaktadır.

Bugün Laterne Cafe yarın tüm Beyoğlu!

Laterne Cafe de Afet Yasası kullanılarak tahliye edilmek istenen bir küçük esnaf. Üniversite öğrencilerinin ders çalıştığı, ev yapımı yiyeceklerin ucuza satıldığı, Gezi protestoları sürecinde şiddet görenlere kucak açmış bir mekan.

Kanunları çıkaran siyasal iktidar tarafından hukuki yollar en baştan kapatılarak Afet Yasasıyla kiracının itiraz hakkı elinden alındığı için fiili mücadeleden başka yol yok. Bu nedenle bugün Laterne Cafe, yarın tüm Beyoğlu bu yasanın mağduru olacağı için 6306 sayılı yasaya karşı fiili direniş verdiğimiz Laterne Cafe mücadelesi çok önemli.

6306 sayılı yasayı çıkartarak memleketi inşaat şantiyesi haline getirmek isteyenlere, yoksulları evlerinden ve işyerlerinden zorla tahliye edenlere, küçük esnafı sürgün edenlere karşı bu direnişe sen de katıl!

Laterne Cafe yalnız değildir!

Beyoğlu Kent Savunması