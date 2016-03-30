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Beyoğlu'nda 2 katlı bina çöktü

Çökmede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi

30 Mart 2016 00:35

İstanbul Beyoğlu'nda 3 yıl önce boşaltılan 2 katlı bina çöktü. Ölen yada yaralananın olmadığı çökme nedeniyle bitişikteki bir bina ise tahliye edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi Fındıklı Sokak'ta bulunan ve 3 yıl önce boşaltılan 2 katlı boş bina saat 20.45'te büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan kimsenin olmadığını belirledi. Çöken binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman ise oluşan çatlarlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler şöyle:

 

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