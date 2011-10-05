Beyoğlu'nda 'yeni işgaliyeler olmayacak'



T24 - Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan noktayı koydu: Beyoğlu'nda giden masalar artık geri gelmeyecek. Yeni işgaliyeler olmayacak.





Beyoğlu, Taksim Meydanı’nın yayalaştırılması ve Tarlabaşı’ndaki büyük değişim için gün sayarken, ‘masa sandalye kaldırma’ operasyonlarıyla ilgili durum da netleşmeye başladı. Önceki gün CNN Türk ekranlarında yayımlanan 5N 1K programına konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, zabıta eliyle toplanan masalara bir daha izin verilmeyeceğini söyledi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, daha sınırlı sayıda masayla da olsa ‘Beyoğlu’nda açıkhava devri’nin yeniden başlamasını bekleyen esnaf ve müdavimlerin umutları suya düştü.



Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlarken bunun “Konuyla ilgili son program olmasını dileyen” Demircan, amaçlarının “Beyoğlu’nu yaşatmak” olduğunu söyledi.



'Ramazanla ilgisi yok'

Masaların kaldırılmasının Ramazanla ilgisi yok: “Ramazana denk gelmesi tamamen rastlandı. Masalar geri geldi mi? Gelmedi. Demek ki Ramazanla ilgilisi yok. ‘Alkol mü sizin derdiniz?’ tarzındaki söylemler artık bu devirde tutmaz. Alkole karşı olduğumuz gibi söylemler, kentliliği konuşmamak için yapılan kaçamak söylemlerdir.”

“Beyoğlu’nda 2 bin kişinin işsiz kaldığı iddiası gerkçekçi değil.”

“Oy verelim, vermeyelim şehrin bazı kuralları var. Son 7 yılda ciddi bir konut dönüşü var. Orada yaşayan insanlar beni arayıp, ‘Bak Başkan, yanımızda bir kafeterya açılıyor. Aman ha ses olmasın’ diyor.

İnsanların eğlenmeye de dinlenmeye de hakkı var. Kent nedir? Kurallarıyla yaşamaktır. Kuralları da seçtiğimiz belediye koyuyor. Beyoğlu’nun ara caddelerinden masaları kaldırdık da Talimhane’den kaldırdık mı? Hayır. Kuralında olan duruyor. Şişhane’deki duruyor. Cihangir’de Akarsu Caddesi’nde benim vatandaşım, beni arayıp ‘Bu memlekette devlet yok mu? Ben akşam uyuyacağım’ diyorsa ben onları yok sayamam.”



Beyoğlu’nda kurallara uyan da uymayan da cezalandırıldı



Kaktüs Cafe Bar İşletmecisi Gülsüm Ağaoğlu: İşgaliyelerini düzenli olarak ödeyen, masa sınırını aşmayan işletmelerle, kurallara uymayan, işgaliyelerini yıllardır ödemeyen işletmeler aynı muameleyi gördü. Kurunun yanında yaş da yandı. Beyoğlu’nda operasyonlardan sonra işinden olan sayısı 2 binden daha fazla. Ruhsatları veren, işgaliye sınırlarının aşımına izin veren belediye şimdi böyle bir yaptırım uyguluyor.



Asmalımescit Lokal Cafe işletmecisi Osman Yetkin:

Masaların geri gelmeyeceğini işletme sahipleri artık biliyor. Yapacak bir şey yok, bununla yaşamayı öğrenmeye çalışacağız. Esnaf olarak, fazla elamanları işten çıkarmak, çalışanların maaşında indirime gitmek, kiraları düşürmeye çalışmak gibi biz de birtakım önlemler alıyoruz. 3 işletmem vardı, birini bırakmak zorunda kaldım. Diğer ikisini de müşteri bulursam devredeceğim.









