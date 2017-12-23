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Beyoğlu'nda yangın paniği: İtfaiye 6 kişiyi kurtardı

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

23 Aralık 2017 21:53

Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında saat 08.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, yoğun duman kısa sürede binayı kapladı.

Binada mahsur kalan Suriyeli 6 kişi ise pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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