-BEYOĞLU'NDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Beyoğlu'nda bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sonucu mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Ayazpaşa Cami Çıkmazı Sokak'taki Kutlu Apartmanı'nın 3. katında oturan Mete Taşkıran, televizyonu açtığı sırada bir parlama oluştu. Parlamanın ardından çıkan alevler daireyi sararken, Taşkıran ile üst kattaki komşuları Fatih ve Ceren Özaydın çifti mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, Taşkıran ile Özaydın çiftini merdivenle kurtardı. Yangın da, kısa sürede söndürüldü. Basın mensuplarına olayı anlatan Taşkıran, ''Evde yalnız oturuyordum. Televizyonu açtım. Bir anda büyük bir patlama oldu. Ardından evdeki eşyalar tutuştu. İtfaiye, sayesinde kurtulduk'' dedi.