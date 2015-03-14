Beyoğlu'nda trafo patladı; bölgeye elektrik verilemiyor

Beyoğlu'nda BEDAŞ'a ait 'indirici trafo merkezi'nde patlama oldu. Patlamadan sonra trafoda yangın çıktı ve bölgede yoğun duman oluştu. Oluşan arıza nedeniyle Beyoğlu'nda birçok noktaya elektrik verilemiyor.

Hasan Yıldırım ve Zeki Günal’ın DHA’da yer alan haberine göre, Beyoğlu Tepebaşı Evliya Çelebi Mahallesinde BEDAŞ'a ait elektrik indirici trafo merkezinde saat 14.00 sıralarında patlama oldu. Patlama nedeniyle trafoda yangın çıktı. Alev alev yanan trafo nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu. Patlamayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köpük sıkarak müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çalışma ile yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri su hortumunu değiştirirken basınçlı su çevreye fışkırdı. Yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kesildi

Yangın nedeniyle Beyoğlu'nun birçok kesimine elektrik verilemiyor. Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Naim Yıldırım, Burası elektrik kurumunun güç düşürücü istasyonu; Taksim, Okmeydanı ve Kasımpaşa'nın gücünü düşürüyor. Zaman zaman küçük patlamalar oluyordu. Ama bu seferki daha büyük bir patlama oldu ve yangın çıktı" dedi.