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Beyoğlu’nda terastan düşen Keshia için otel sahiplerine 'ihmal' davası açıldı

Beyoğlu'ndaki otelin sahiplerine ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı

15 Mart 2016 12:28

Avusturalya’da yaşayan Yeni Zelandalı Keshia Handa (31), 20 Eylül gecesi Beyoğlu’ndaki Büyük Londra Oteli’nde salsa partisine katılan genç kadın terastan düşüp hayatını kaybetti. Otel sahiplerine ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beyoğlu’ndaki Büyük Londra Oteli’nde salsa partisinde terastaki duvara oturup geri yaslanan genç kadın, mazgal kırılınca düşerek öldü. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşan iddianamede bilirkişi raporundan şu ifadeler yer aldı:

“Şaft boşluğunun yakın bir zamanda boyandığı, çelik hasırların çıkarıldığı, daha sonra bağlantılı ve kaynaklı olarak koyulmadığı, bağ teli ile bağlandığı görülmüştür. Kaynak yapılsaydı düşme önlenirdi.” 

Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve Enver Karadaş’ın, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’tan 8 yıla kadar hapsi isteniyor. 

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