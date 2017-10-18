Beyoğlu'nda tarihi eser operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda antikacı dükkanına polis operasyon düzenledi. İş yerinde 28 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Çukurcuma da bir antikacıda tarihi eser satıldığı ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 1 hafta önce antikacı dükkanına baskın yaptı. Polis, işyeri sahibi Ö.G. ve çalışan İ.A.\'yı gözaltına aldı.

28 PARÇA TARİHİ ESER...



Operasyonda M.Ö. 2200 yıllarına ait pişmiş 2 toprak kap, İslami döneme ait üzeri işlemeli yatağan türü şehzade kılıcı, bronz tıp aleti ve pipo aksamı, Bizans dönemine ait yüksük, sarkaçlı buhurdanlık, gürz başı, taş objeler; Grek, Roma, Selçuklu dönemlerine ait toplam 14 sikke, Orta çağ dönemine ait kilise ve bazilikalarda kullanılan İsa ikonu toplam 28 parça ele geçirildi.



TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ



Ele geçirilen 28 parça eser, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

(FOTOĞRAF)