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BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 21:28

-BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Beyoğlu'nda bir restoranın önüne bırakılan ve bomba imha uzmanlarınca fünye kullanılarak patlatılan poşetten yiyecek çıktı. Alınan bilgiye göre, Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın önündeki kaldırıma bırakılan poşetten şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı ve çevredeki restoranlar boşaltıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından incelenen poşete, özel giysili bir polis tarafından fünye yerleştirildi. Fünyenin patlatılması üzerine poşette yiyecek olduğu belirlendi. Poşetten herhangi bir patlayıcı madde çıkmaması üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı ve araç trafiği normale döndü.

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