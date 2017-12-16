Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Üstseyhan Sokak üzerinde bulunan bomba süsü verilmiş paket paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı pakette herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Üstseyhan Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elleri ve yüzü kapalı iki kişi tarafından bırakılan bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından bomba imha uzmanları olay yerine çağırıldı. Uzmanların yaptığı çalışma sonrası bomba süsü verilmiş paket fünye ile patlatıldı. Patlama sonrası paket üzerinde inceleme yapan uzman ekip, herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti. Yapılan son kontrollerin ardından sokak yaya ve araç trafiğine açıldı.

Olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, paketi bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)