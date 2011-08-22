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Beyoğlu'nda sokakta içenlere ceza kesildi

Beyoğlu'nda sokağa atılan masaların kaldırılması ve sokak müzisyenlerine müdahale edilmesi...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Beyoğlu'nda sokağa atılan masaların kaldırılması ve sokak müzisyenlerine müdahale edilmesi nedeniyle başlayan gerginlikte son nokta, 21 kişiyi karakolluk etti. Karakola götürülen 21 kişi Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.



Beyoğlu tartışmaları sırasında, gazeteci Neyyire Özkan, Ayşe Arman’ın Hürriyet’teki köşesinde yayımlanan yazısında, Galata’da oturduğunu, ancak son dönemde sabaha kadar süren aşırı gürültü ve sokaklarda içki içen grupların tacizlerinden şikâyetçi olmuştu.

Radikal'in haberine göre, Galata Meydanı’nda önceki gün bir araya gelerek sokakta içki içip müzik dinleyen 100 kişilik gruba, polis müdahale etti. Polis dağılın dediği grup dağılmayınca 2 kişiyi karakola götürmek istedi.


‘Polis şiddet uyguladı’

Bu sırada yaşanan arbedenin ardından 21 kişi karakola götürüldü, bir polisin gözünden yaralandığı belirtildi. 21 kişi karakolda kimlik tespiti ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Eşinin yoldan geçerken gözaltına alındığını söyleyen Atilla Turan ise “Polis eşimi darp etti” dedi. İshak Tayak da “Biz en önde duruyorduk. Polis bir kadını darp etti. Şiddet uyguladıkları için biz müdahale ettik. ‘Burdan dağılacaksınız’ dediler. Sözlü ve fiziki şiddet uyguladılar.

Oturuyorduk. Her akşam içiyoruz. Beyoğlu’nda masaları kaldırdığınızda ne yapacaksınız insanları? Evlerine mi kapatacaksınız?” diye isyan etti.


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