Beyoğlu'nda sokakta içenlere ceza kesildi

T24

‘Polis şiddet uyguladı’

Beyoğlu tartışmaları sırasında, gazeteci Neyyire Özkan, Ayşe Arman’ın Hürriyet’teki köşesinde yayımlanan yazısında, Galata’da oturduğunu, ancak son dönemde sabaha kadar süren aşırı gürültü ve sokaklarda içki içen grupların tacizlerinden şikâyetçi olmuştu.Radikal'in haberine göre, Galata Meydanı’nda önceki gün bir araya gelerek sokakta içki içip müzik dinleyen 100 kişilik gruba, polis müdahale etti. Polis dağılın dediği grup dağılmayınca 2 kişiyi karakola götürmek istedi.Bu sırada yaşanan arbedenin ardından 21 kişi karakola götürüldü, bir polisin gözünden yaralandığı belirtildi. 21 kişi karakolda kimlik tespiti ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.Eşinin yoldan geçerken gözaltına alındığını söyleyen Atilla Turan ise “Polis eşimi darp etti” dedi. İshak Tayak da “Biz en önde duruyorduk. Polis bir kadını darp etti. Şiddet uyguladıkları için biz müdahale ettik. ‘Burdan dağılacaksınız’ dediler. Sözlü ve fiziki şiddet uyguladılar.Oturuyorduk. Her akşam içiyoruz. Beyoğlu’nda masaları kaldırdığınızda ne yapacaksınız insanları? Evlerine mi kapatacaksınız?” diye isyan etti.