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Beyoğlu'nda silahlı soygun

Soyguncular, güvenlik kamerasına yakalandı

30 Haziran 2017 14:38

Beyoğlu'nda bir market, maske takmış silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 400 TL'yi aldı. Soyguncular kaçarken, havaya bir el ateş etti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, olay, Piyalepaşa Mahallesi, Ağaçlaraltı Meydanı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Soygunculardan birisi marketin kapısında bekledi. Bu sırada içeriye giren başlarına kapşon geçirmiş üç soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti.

Kasada bulunan 400 TL'yi alan soyguncular Okmeydanı yönüne doğru koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada, takip edilmemek için, havaya ateş ettiler. 

İhbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçan soyguncuları yakalamak için, çalışma başlattı. Bu arada, sokak üzerinde bulunan 9 mm.lik bir mermi kovanı dikkat çekti.

Kameralara yakalandılar

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların markete girişi, soygunu yaptıktan sonra kaçışları dikkat çekiyor. Çevre sakinlerinden Osman Satıoğlu, "Dört kişi marketi soydu. Başlarında kapşon vardı. Kimse peşimizden gelmesin diyerek, havaya iki el ateş ettiler" dedi.
 

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