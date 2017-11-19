BEYOĞLU'NDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda gece kulübüne girmek isteyen bir grup ile kapıdaki güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Balo sokakta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir gece kulübüne girmeye çalışan bir grup ile kapıdaki güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

1\'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada o sırada yoldan geçen bir kadın kolundan, Mehmet Emin Babacan ise bacağından yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece kulübünün önünde bir grup ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşandığı görülüyor. Kavganın ardından ise bir kişinin etrafa ateş açtığı kameralara yansıyor.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ ARANIYOR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)

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- Gece kulübü önünde yaşanan kavga

-Bir kişinin etrafa ateş açması

