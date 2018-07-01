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BEYOĞLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA) Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı

01 Temmuz 2018 02:00

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu\'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Dolapdere istikametine seyir halinde ilerleyen, Abdülkadir Kırtlan yönetimindeki 34 JG 4387 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla da yanan araca müdahalede bulundu. 

Motosikletiyle yoldan geçen Kadir Güney \"Seyir halinde giderken gördüm arkadaş benzinlikten yangın tüpünü almış koşuyordu. bende yardım amaçlı geldim. araba zaten alevler içinde yanıyordu. söndürdük bir şekilde. motosikletle geçiyordum\"dedi. Olay ndeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Araçtan çıkan dumanların etrafı sarması
-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel ve Detaylar
 

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