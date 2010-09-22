-BEYOĞLU'NDA SANAT GALERİSİNDE ARBEDE İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisi kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Tophane Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadiriler Yokuşu'ndaki NON Stop Sanat Galerisi'nde ''Jakup Ferri Çekirdek Istead Of Leblebi'' adlı resim sergisinin açılışı dolayısıyla kokteyl düzenlendi. Aynı cadde üzerinde bulunan iki sanat galerisinde daha sergi açılışı gerçekleştirilirken, açılış sırasında yüksek sesli müzik eşliğinde sokakta kokteyle katılan davetlilere mahalle sakinleri tepki gösterdi. Olayın büyümesi üzerine sanat galerisindeki güvenlik görevlileri de tartışmaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada mahallede toplanan yaklaşık 20 kişilik grup ile davetliler arasında arbede yaşandı. Davetliler, galerinin kepengini indirerek kendilerini içeri kapattı. Sokaktaki masalarda bulunan şişelerin fırlatılması sonucu sanat galerisinin camları kırıldı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arbedede yaralanan 5 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Sanat galerisi sahipleri ve bazı davetlilerin ifadelerine başvuran polis, olaya karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlattı.