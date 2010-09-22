T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEYOĞLU'NDA SANAT GALERİSİNDE ARBEDE  İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 11:56

-BEYOĞLU'NDA SANAT GALERİSİNDE ARBEDE  İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisi kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.  Tophane Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadiriler Yokuşu'ndaki NON Stop Sanat Galerisi'nde ''Jakup Ferri Çekirdek Istead Of Leblebi'' adlı resim sergisinin açılışı dolayısıyla kokteyl düzenlendi.  Aynı cadde üzerinde bulunan iki sanat galerisinde daha sergi açılışı gerçekleştirilirken, açılış sırasında yüksek sesli müzik eşliğinde sokakta kokteyle katılan davetlilere mahalle sakinleri tepki gösterdi.  Olayın büyümesi üzerine sanat galerisindeki güvenlik görevlileri de tartışmaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada mahallede toplanan yaklaşık 20 kişilik grup ile davetliler arasında arbede yaşandı.  Davetliler, galerinin kepengini indirerek kendilerini içeri kapattı. Sokaktaki masalarda bulunan şişelerin fırlatılması sonucu sanat galerisinin camları kırıldı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Arbedede yaralanan 5 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.  Sanat galerisi sahipleri ve bazı davetlilerin ifadelerine başvuran polis, olaya karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlattı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24