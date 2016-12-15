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Beyoğlu’nda saldırıya uğrayan yazar hayatını kaybetti!

Beki İkala Erikli, ofisine girerken saldırıyla uğramıştı

15 Aralık 2016 23:31

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli, ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, saat 18.00 sıralarında, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanı'nda meydana geldi.

Beki İkala Erikli, seminer vereceği ofisine gitmek asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Üç kurşun isabet etti

Kimliği belirlenemeyen kadının tabancasından çıkan 3 kurşunla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erikli, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kadın ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. 

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayın olduğu yere geldi. Hareketsiz şekilde yerde yatan Erikli'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Tüm çabalara rağmen Erikli, olay yerinde hayatını kaybetti. 

"Çok iyi birisiydi"

Polis ekipleri saldırganın kaçış yönü ve kim olduğunu tespit etmek için apartmanın girişindeki ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde çalışma yaptı. Taci İnan "Silah sesi duyulmadı. apartmandakiler abi koş koş dedi yerde yatıyordu. Can kurtaran çağırdık. Dördüncü katta iş yeri var, hayal dünyası diye. Şok geçirdim, bir tane burada vardı. bir tane de burada vardı. Vücuduna üç tane kurşun girmiş. Çok iyi birisiydi" diye konuştu. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. 

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