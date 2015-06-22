Beyoğlu'nda sabaha karşı TOMA'lı yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, aralarında restoran ve çay bahçelerinin de bulunduğu çok sayıda iş yerini yıkmak için sabah saat 03.30 sıralarında Beyoğlu, Perşembe Pazarı Sahil Kesimine geldi. Zabıta ekiplerine çok sayıda çevik kuvvet polisleri destek verirken, bölgede tedbir amaçlı, itfaiye, sağlık ekipleri ve TOMA'nın da bekletildiği görüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya ve Ozan Ural’ın haberine göre, çevik kuvvet polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri ise, kaçak iş yerlerindeki malzemeleri boşalttı. İçerideki eşyaların çıkartılmasının ardından kaçak iş yerleri, sabaha karşı iş makineleri tarafından yıkıldı.

İş makinesinin bir çay bahçesini yıktığı sırada, çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdiği görüldü. Yıkımdan geriye ise, moloz yığınları ve zarar görmüş ağaçlar kaldı.