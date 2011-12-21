-Beyoğlu'nda protesto yürüyüşü İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın basın-yayın ve propaganda ayağına yönelik operasyonda gazetecilerin gözaltına alınması, Beyoğlu'nda protesto edildi. Gazetecilerin ve bazı siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu protestocu grup, Taksim tramvay durağı önünde toplandı. Gruptakiler, pankartlar açarak, sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesine kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Alper Turgut, ''bu sabah yine yargıya havale edilen siyasi bir operasyonla karşı karşıya kalındığını'' savundu. Hapishanelerde 70'ten fazla tutuklu gazeteci olduğunu ifade eden Turgut, ''Onlara yenilerinin eklenmesini kanıksamamız, normal karşılamamız, muhaliflere ve muhalif basına yönelik bu saldırıyı hukukun bir parçası olarak görmemiz isteniyor. İfade özgürlüğümüzün, gerçeği öğrenme hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalalım, susalım isteniyor. Eğer susmazsak, sıranın bize de geleceğini söylüyorlar'' dedi. Turgut, şöyle devam etti: ''Özgür Gündem, BirGün, Dicle Haber Ajansı, Fırat Haber Ajansı, Etkin Haber Ajansı, Evrensel, Vatan ve AFP'den 30 kadar gazeteci polis sorgusunda. Gazetecilerin hapishanede olması demek, haber alma hakkımızın da hapsedilmiş olması demek. Bu saldırı sadece gazetecilere değil, halkın gerçeği öğrenme hakkına karşı yapılıyor. O yüzden sadece gazeteciler değil, haklarına sahip çıkan herkes bugün bu meydanda. Basın özgür olana, hapishaneler boşalana dek buradayız.''