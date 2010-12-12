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BEYOĞLU'NDA PROTESTO GÖSTERİSİ  İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 00:15

-BEYOĞLU'NDA PROTESTO GÖSTERİSİ  İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Beyoğlu'nda bir grup, İstanbul'daki gösterilerde polisin üniversite öğrencilerine müdahalesini protesto etti.  Galatasaray Lisesi önünde toplanan ''Üniversitelerde Özgürlük İstiyoruz İnisiyatifi'' üyesi göstericiler, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.  Burada grup adına yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen gösterilerde polisin üniversite öğrencilerine yönelik müdahalesi protesto edildi.  Sınırsız düşünce, örgütlenme ve eylem özgürlüğü istediklerini ifade eden gruptakiler, polis müdahalesine maruz kalan öğrencilerin bazı medya organları tarafından suçluymuş gibi gösterildiğini kaydetti. Polis müdahalesine maruz kalan öğrenciler yerine, müdahale emrini verenlere soruşturma açılması gerektiğini savunan göstericiler, yasaklara karşı herkesi 25 Aralıkta Ankara'da buluşmaya çağırdı. Göstericiler, açıklamanın ardından dağıldı. 

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