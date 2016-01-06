Beyoğlu'nda polis aracına ateş açıldı, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda devriye gezen bir polis aracına ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Beyoğlu Sururi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis kolundan yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Saldırıya uğrayan ekibin Güven Timi olduğu öğrenildi. Yarasının hayati tehlike oluşturmadığı belirtilen polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keramet Sokak üzerinde şüpheli 3 kişiyi durduran 2 kişilik Güven Timi, bu kişilerin üzerini aramak istedi. Ancak zanlılardan biri silahını çekerek polislere ateş açtı. Polislerden biri kolundan yaralanırken, diğeri saldırganlara silahla karşılık verdi. Ancak 3 zanlı, kısa süreli çatışmadan sonra ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.



Yaralı polis memuru ekip otosuyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi de saldırının meydana geldiği sokağa güvenlik şeridi çekerek delil toplamaya başladı. Saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.