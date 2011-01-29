-BEYOĞLU'NDA PINAR SAĞ'A DESTEK YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Türkücü Pınar Sağ'a ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan verilen 10 ay hapis cezası, Beyoğlu'nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi. İstanbul Barosu önünde toplanan grup adına bir açıklama yapan Sağ'ın avukatı Taylan Tanay, bir konserin selamlama konuşmasında kendisini, dinleyenlerini, tarihlerini, anılarını, değerlerini, acılarını bildiğini ve önemsediğini hatırlatmaktan ibaret olan sözlerin, isimlerin, olayların telaffuz edilmesinin suç olamayacağını savundu. Sağ'ın savunmasının alınmadığını ileri süren Tanay, ''Avukatları dinlenmemiştir. Adil bir yargılanmanın gerektirdiği süre, imkan, prosedür sağlanmamıştır. Bu karar kabul edilemez. Adli, siyasal bir hata olarak tarihimize dahil edilmeye çalışılmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Sadece çağdaş hukukçuların değil, yüksek mahkemenin, kamuoyunun, tarafı ve kurucusu olduğumuz insan hakları için Avrupa Mahkemesinin de izin vermeyeceğine inanıyoruz'' diye konuştu. Pınar Sağ ve eşi Tolga Sağ'ın da aralarında bulunduğu grup, açıklamanın ardından çeşitli sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdükten sonra dağıldı.