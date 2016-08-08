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Beyoğlu’nda palayla saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden gencin kimliği henüz belirlenemedi

08 Ağustos 2016 19:04

Beyoğlu'nda bir genç birlikte alkol aldığı iki kişinin palayla saldırısına uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre, İstanbul’da, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi’nde 27 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarındaki bir kişi, olay yerinde bulunan işyerinde Yüksel P. ve Ömer G. ile birlikte alkol almaya başladı.

İşyerine ait güvenlik kameralarınca tespit edilen görüntülere göre, bir süre sonra Ömer G., kimliği belirlenemeyen gence tokat attı.

Genç yere düşerken, Ömer G. ise bir bardağı kırdı, ardından gence saplamaya başladı. Dükkânın sahibi olan Yüksel P. de gence palayla vurdu.

Genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Yüksel P. ve Ömer G. gözaltına alındı.

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