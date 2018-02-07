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BEYOĞLU'NDA OTEL YANGINI:1'İ AĞIR, 6 YARALI (3)

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Büyükbayram Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

07 Şubat 2018 07:04

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda Büyükbayram Sokak\'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında otelde mahsur kalan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye erlerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangına söndürüldü. 

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi
-Yanan otelden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-İtfaiyenin yaralıları kurtarması
-Yanan otelden dumanların yükselmesi 
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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