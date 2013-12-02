Beyoğlu'nda ortak aday için CHP, HDP, ÖDP, TKP ve Halkevleri masaya oturdu

Taksim Dayanışması’nın bileşenlerinden Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın ve bazı sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine, Beyoğlu’nda ortak bir aday belirlemek üzere yaklaşık bir aydır CHP ve HDP’nin yanı sıra ÖDP, TKP ve Halkevleri temsilcileri arasında görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Taksim Dayanışması’ndan bazı bileşenlerin Beyoğlu’nda ortak aday çağrısı üzerine ilk görüşme 12 Kasım’da CHP ile yapıldı. Bu görüşme sonrasında CHP ile Taksim Dayanışması öncülüğünde ve davetiyle CHP, HDP, ÖDP ve Halkevleri temsilcilerinin katıldığı 4 ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantılarda Beyoğlu’nda ortak bir adayın belirlenmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. CHP’liler belirlenecek ortak adayın kendi partilerinden aday gösterilmesi gerektiğini savundu ve bunun dışındaki tüm önerilere açık olduklarını ifade etti. Toplantıların bir süre daha devam edeceği fakat bu çalışmanın şimdilik yalnızca Beyoğlu’yla sınırlı olduğu ifade edildi.

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