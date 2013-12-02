T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu'nda ortak aday için CHP, HDP, ÖDP, TKP ve Halkevleri masaya oturdu

Taksim Dayanışması bileşenleri, yerel seçimlerde Beyoğlu'nda ortak aday göstermek için sosyalistleri ve sosyal demokratları biraraya getirdi

02 Aralık 2013 16:56

Taksim Dayanışması’nın bileşenlerinden Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın ve bazı sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine, Beyoğlu’nda ortak bir aday belirlemek üzere yaklaşık bir aydır CHP ve HDP’nin yanı sıra ÖDP, TKP ve Halkevleri temsilcileri arasında görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Taksim Dayanışması’ndan bazı bileşenlerin Beyoğlu’nda ortak aday çağrısı üzerine ilk görüşme 12 Kasım’da CHP ile yapıldı. Bu görüşme sonrasında CHP ile Taksim Dayanışması öncülüğünde ve davetiyle CHP, HDP, ÖDP ve Halkevleri temsilcilerinin katıldığı 4 ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantılarda Beyoğlu’nda ortak bir adayın belirlenmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. CHP’liler belirlenecek ortak adayın kendi partilerinden aday gösterilmesi gerektiğini savundu ve bunun dışındaki tüm önerilere açık olduklarını ifade etti. Toplantıların bir süre daha devam edeceği fakat bu çalışmanın şimdilik yalnızca Beyoğlu’yla sınırlı olduğu ifade edildi.

Haberin tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

beyoğluadayortaktaksim dayanışmasıtmmobchphdptkpödphalkevleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24