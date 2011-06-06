-BEYOĞLU'NDA OPERASYON İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Beyoğlu'nda bir apartmanın çatı katına düzenlenen operasyonda bir adet lav silahı ve 50 adet kalaşnikof mermisi ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi Türkgücü Caddesi Borazan Sokak'taki bir apartmanda mermi ve silah bulunduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, apartmanın çatı katında bir karton kutu içerisine gizlenmiş halde 1 adet lav silahı, 50 adet kalaşnikof mermisi ve 9 milimetre çapında çok sayıda tabanca mermisi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından silah ve mermiler balistik incelemeler yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis lav silahı ve mermilerin kime ait olduğunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.