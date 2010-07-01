Beyoğlu'nda molotofkokteyliyle araç kundaklama

T24-

Alev alev yanan otomobiller, kullanılamaz hale geldi.Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, eşkale uygun motorsikletli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Örnektepe Mahallesi Pazar İçi Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kimliği belirsiz kişiler, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobili, üzerlerine yanıcı madde döktükten sonra molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Ses üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, otomobillerin alev alev yandığını gördü. Otomobil sahipleri, durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinleri, alev topuna dönen otomobilleri söndürmek için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da evlerinden bağladıkları hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yanan otomobillerde zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen otomobiller kullanılamaz hale geldi. Bazı sürücüler de araçlarını çekerek yanmaktan son anda kurtardı.

Kağıthane ve Beyoğlu'ndaki kundaklama olaylarıyla ilgili polis ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Örnektepe'deki kundaklama olaylarından kısa süre sonra polis ekipleri, motorsikletli şüpheli 2 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Selim Kaya (22), Burhan Çelikel (19) isimli şüpheli şahıslar Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Motorsikletin bagaj kısmında yapılan aramada, içerisi yanıcı madde kokan iki adet plastik şişe, hortum ve bez parçaları bulundu.