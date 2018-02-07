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BEYOĞLU'NDA MİDYE OPERASYONU KAMERADA 

  * Sağlıksız şartlarda yapılan 2 ton midyeye el konuldu Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye yapanlara baskın düzenlendi

07 Şubat 2018 16:45

 

* Sağlıksız şartlarda yapılan 2 ton midyeye el konuldu

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye yapanlara baskın düzenlendi. Baskında 2 ton midye ele geçirildi. 
Beyoğlu Belediyesi ekipleri sağlıksız şartlarda midye yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda midyelerin Tarlabaşı\'ndaki metruk binalarda sağlıksız koşullarda yapıldığı belirlendi. Alınan izinlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Beyoğlu Zabıtası, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde baskın düzenledi. 120 kişinin katıldığı baskınlarda yaklaşık 2 ton midyeye el konuldu. Beyoğlu Zabıtası tarafından çekilen görüntülerde midyelerin sağlıksız şartlarda yapıldığı görüldü. 


Görüntü Dökümü:
ZABITA KAMERASI
-Zabıta ekipleri
-Binalara girmeleri
-Midyelerin görüntüsü
-Araçlara yüklenmesi
-Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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