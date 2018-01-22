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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL /İstanbul DHA  Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü

22 Ocak 2018 00:29

Haber-Kamera: Ozan URAL /İstanbul DHA 
Beyoğlu\'nda 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.
Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokak\'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı saat 20.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Bir görgü tanığı, \"Olaydan 2 dakika önce buradan geçtik, hemen arkasından büyük bir gürültü duyduk. Geldik, baktık bina çökmüş, bizim üzerimize de yıkılabilirdi.\" dedi.
Binanın etrafındaki evler boşaltılarak güvenlik şeridi çekildi. Yarın sabah mühendislerin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Yıkılan bina
-Güvenlik önlemleri
-Mahalleli 
-Röportaj
-Zabıta ekipleri
-Binanın yıkılan parçaları
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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