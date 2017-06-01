Beyoğlu'nda Mavi Marmara eylemi

İHH, İnsani Yardım Vakfı üyeleri, Mavi Marmara olaylarının yıl dönümünde "Özgür Kudüs Yürüyüşü" adı altında Beyoğlu'nda yürüdü.

İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 7. yılında İHH, İnsani Yardım Vakfı üyesi bir grup, saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde pankart, bayrak ve dövizler bulunan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak İstiklâl Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

Galatasaray Meydanı'nda kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından eylem olaysız sona erdi.

Eylemin ardından iftar saatinin yaklaşması nedeniyle eyleme katılanlara iftariyelik dağıtıldı.

Dava düşürüldü

9 Aralık'ta, Gazze’ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan ve İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü 56 kişinin yaralandığı Mavi Marmara davasının düşürülmesine karar verildi.

Mavi Marmara davasında duruşma savcısı Hüseyin Aslan Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın ile davanın yasal dayanağı kalmadığını ve anlaşmanın yargı engeli olduğunu söylemişti. Savcı Aslan, “Türkiye, sadece bu davaya özel olarak yaptığı anlaşma ile egemenlik hakkından vazgeçmiştir” demişti.